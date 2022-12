Scaroni | «San Siro? Modifiche fattibili o andiamo altrove»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il Milan è arrivato nella mattinata di ieri a Dubai, dove la squadra guidata dal tecnico Stefano Pioli si preparerà in vista della seconda parte della stagione. Ad aprire la giornata dei rossoneri è stato il presidente Paolo, che ha incontrato le Istituzioni locali in un momento ufficiale, alla presenza di una delegazione di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Perla Champions è più importante dello scudetto. " La Champions è troppo importante per "... Solito esempio: se noi guadagniamo 35 - 40 milioni l'anno daSiro, il Bayern ne incassa almeno ...Commenta per primo Paolo, presidente del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti trattati, a ... Solito esempio: se noi guadagniamo 35 - 40 milioni l'anno daSiro, il ...In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Scaroni si è soffermato sulla delicata questione del nuovo stadio. Il presidente rossonero ha ribadito la volontà di avere un impianto di proprietà i ...Sulla Gazzetta dello Sport alcune dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni, sulla situazione del calcio italiano ...