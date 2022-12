Russia | Viktor Bout si unisce a partito ultranazionalista

Bout, il mercante di morte torna inda star: 'Amo Putin, voglio combattere per lui in Ucraina' La piccola Alyssa, malata terminale di leucemia a 13 anni, curata con una tecnica ......Bout, chiamato negli Stati Uniti il 'mercante di morte', si è unito al partito ultranazionalista russo Ldpr, fondato e guidato dal politico russo Volodymyr Zhirynovsky fino alla sua morte, ...Tornato in patria come una star, Viktor Bout si è già offerto a Vladimir Putin come volontario per combattere in Ucraina. Il trafficante d'armi, rientrato nello scambio ...La Griner si è allenata nella base militare in Texas dove al momento vive. la sua agente: "Non so se quando tornerà. Nulla sarà più come prima" ...