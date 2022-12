Pugilato | Irma Testa vince la cintura Iba ai Global Boxing

(Di lunedì 12 dicembre 2022) C’è semprenell’Olimpo delfemminile. L’azzurra medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo, e due volte oro agli Europei, ha infatti vinto il match della categoria 57 kg donne che ha fatto parte del programma del ‘Forum Iba’ svoltosi ad Abu Dhabi. Nell’ambito di questo evento si sono svolti otto incontro per le ‘Iba Pro Series’, e sulla distanza delle cinque riprese, nella sua categoria, ha avuto la meglio (con verdetto unanime) sulla kazaka Karina Ibragimova, campionessa d’Asia e bronzo mondiale 2022. A premiare ‘Butterfly’ è stato l’olimpionico dei supermassimi di Pechino, Roberto Cammarelle, presente al ‘Forum’ in qualità di testimonial. (Ansa). (foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le ...

