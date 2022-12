Pnrr | nasce 3 - I S p A | nuova società pubblicaper il software

(Di lunedì 12 dicembre 2022)"3 - I S.p. A", lahouseitaliana, a capitale e partecipazione interamente pubblica. Avrà il compito di sviluppare, manutenere e gestire le soluzionie i servizi informatici per ...

Nasce "3-I S.p.A", la software house italiana, a capitale e partecipazione interamente pubblica. Avrà il compito di sviluppare, manutenere e gestire le soluzioni software e i servizi informatici per la PA. La costituzione di '3 - I Spa' è stata approvata, in anticipo sui tempi previsti dal PNRR, con il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo e la gestione delle soluzioni per "innovazione e sicurezza nella PA".