Playboy festeggia il suo sessantanovesimo compleanno su The Sandbox

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sulle orme delle scelte effettuate da molte imprese dei settori del consumo di lusso e del tempo libero, l’iconico magazine eroticoha aperto uno spazio nel metaverso di The. La decisione cade in occasione deldella testata, che ha organizzato una serie di eventi a tema. Tra le iniziative in programma, il lancio di una collezione NFT,Party People, un omaggio alle copertine che hanno fatto la storia del marchio, e un contest di 7 giorni dedicato agli utenti attivi sulla piattaforma virtuale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Esquire Italia

L'exoggi è impegnato con Phillipa Coan, sposata nel 2019, e con il figlio (il sesto) nato ... cantanti e rapper come J - Ax che liil 5 agosto, Eminem il 17 ottobre e Morgan il 23 ...... dal momento che il prodottoquarant'anni di diffusione sul mercato. Non è la prima volta ... Nel 2013 Kate Moss è la testimonial scelta per festeggiare i sessant'anni della rivista. ... Film di Natale: ecco perché rivalutare Vacanze di Natale dei Vanzina (Adnkronos) - Sulle orme delle scelte effettuate da molte imprese dei settori del consumo di lusso e del tempo libero, l’iconico magazine erotico Playboy ha aperto uno spazio nel metaverso di The Sand ...