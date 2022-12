Paullo | la Polizia Locale recupera 15kg di hashish nascosti in una valigia

Il Cittadino

LaLocale torna a Ferno Ora il corpo diha quattro agenti e il comandante, ma si ... "che ci ha permesso di far arrivare l'agente Bonfiglio", e anche con il comune dial cui ...... in codice rosso, alzatosi in volo da Como, oltre a due ambulanze della Croce Bianca die ... Sul posto lastradale di Crema, i carabinieri di Bagnolo e gli agenti dellalocale di ... Maxisequestro di droga a Paullo, la polizia locale recupera una valigia con 15 chili di hascisc VIDEO Il carico ritrovato in una roggia era destinato ad alimentare lo spaccio nel Sudmilano Quindici chili di hascisc in una valigia abbandonata in una roggia nel parcheggio di via Mascherpa a Paulloi. Il ...