Milan | Calabria | “Obiettivo scudetto Non mi aspettavo un Napoli così forte | ma a gennaio può cambiare”

Il difensore del, Davide, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. 'Ho recuperato dall'infortunio. Non mi aspettavo un inizio di stagione così lungo e nemmeno un Napoli così forte: ...E' pronto a rimettere al braccio la fascia da capitano Davide, che è stato fermo qualche tempo ai box per l'infortunio di Empoli: "E' stato strano, non ... Domani a Dubai ilgiocherà alle ...“Ho recuperato dall’infortunio. Non mi aspettavo un inizio di stagione così lungo e nemmeno un Napoli così forte: i partenopei stanno facendo un campionato incredibile. Gennaio sarà un mese ...A poco più di due mesi dalla lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della gamba destra subita nella trasferta di Empoli, Davide Calabria è pronto al rientro in campo. Intervenuto ai ...