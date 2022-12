Manovra | manifestazioni dei sindacati in tutta Italia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Iniziano oggi, dalla Calabria, e si concluderanno venerdì 16 dicembre a Roma lecontro ladel Governo Meloni preannunciate dainei giorni scorsi. Iniziano oggi, dalla Calabria, e si concluderanno venerdì ledeicontro laA ricordarlo è la Cgil ribadendo le richieste: aumentare i salari detassando gli aumenti dei contratti nazionali, portando la decontribuzione al 5% per i salari fino a 35.000 euro per recuperare almeno una mensilità, e introducendo un meccanismo automatico di indicizzazione delle detrazioni all’inflazione (così detto recupero del drenaggio fiscale). Cgil e Uil chiedo, inoltre, di conferire tutele a tutte le forme di lavoro, assegnando ai ccnl un valore generale, sancendo così anche un salario minimo e ...

