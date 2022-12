Ma la cantante ci ironizza sopra

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il sesso? Può attendere, almeno per molte star. Sono tante le celeb che hanno deciso di abbracciare un periodo di castità, lasciando al futuro le notti di passione. L’ultima ad aver rivelato la sua posizione no sex è Emma Marrone. La, in uno scambio di domande e risposte social con i follower, si è aperta anche sull’intimità. Svelando quando è stata l’ultima volta che ha fatto l’amore. Emma Marrone, la carriera da “Amici” a Sanremo e la vita privata guarda le foto Leggi anche › Il Vaticano: «Castità prima ...