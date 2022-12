Lukaku | Inter - Napoli è già nel mirino E al suo fianco Lautaro non è scontato

Sottolineata l'evidente importanza di- Napoli, va anche evidenziata la centralità di avere una pieno regime. Contro una squadra così in forma sarebbe ovviamente fondamentale disporre ...Ma la nostalgia di Milano e dell'è una ragione per sperare nel colpaccio. Anchesembrava impossibile, ...Inter, Hakimi tornerebbe a casa, ma è realmente possibile Per Sabatini no, anche se pensava lo stesso di Lukaku e poi… Il giornalista si è detto sinceramente stupito del fatto che il giocatore abbia ...Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio: "Ho avuto e continuo ad avere dubbi su Pogba, spero per i tifosi della Juventus che possa star bene alla ripresa del campionato. Vedo più ...