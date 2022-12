L' intervista - Mohorovicich Toyota | Grande interesse per la nostra gamma a zero emissioni

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Com'è stato il 2022 nel settore auto aziendali per laMotor Italia? Quali sono gli orientamenti dei fleet manager? A rispondere a questi e altri quesiti è Christian, direttore commerciale dell'azienda. Anche quest'anno avete registrato tempi di consegna più lunghi per le flotte?Grazie allavoro svolto daa livello globale, negli ultimi mesi i nostri tempi di consegna si sono stabilizzati. Questo significa che riusciamo a mantenere le promesse fatte in fase di acquisto ai nostri clienti in termini di disponibilità di prodotto, nel totale rispetto dellamission che pone al primo posto la trasparenza del processo di vendita e il rispetto degli accordi presi con i clienti stessi. Quali sono le alimentazioni alternative e le tecnologie di bordo più richieste dai ...