L’ex Serie A spiazza tutti | “Lobotka lo preferisco a Modric!” | poi l’idea su Gaetano

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) LaA, così come i top campionati europei, si è fermata per far spazio ai Mondiali in Qatar. Nono stante la sosta, però, i club hanno continuato a lavorare duro e tra questi c’è anche il Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno optato per svolgere un nuovo ritiro, molto simile a quelli estivi di Dimaro e Castel Di Sangro. Di Lorenzo e compagni sono volati in Turchia e questa sosta è stata sicuramente un’opportunità per i vari allenatori di sperimentare nuove tattiche e migliorare i meccanismi già messi in pratica nel corso della stagione. GianlucaNapoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) D’Agostino sicuro: “può fare il vice” Con la possibile partenza di Demme a gennaio, inoltre, il Napoli sarebbe scoperto nel ruolo di vice-. Non è ...