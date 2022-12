L'Eco di Bergamo

... mentre il capitombolo dei blaugrana nel Clasico ha sancito il dato che accostaalle grandissime del calcio europeo . Proprio sulla Dea ci apprestiamo a concentrarci. IMBATTUTI - Zero ......di cui 7 da titolare - segnando inoltre il suo primo gol in Serie A nel successo per 4 - 0 contro'... vestendo le maglie di Chievo, Sampdoria, Benevento e, club con cui ha debuttato in ... L'Atalanta riabbraccia l'ex Denis. Martedì 13 il test amichevole con la Real Calepina