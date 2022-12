Inchiesta Qatargate | convalidato l’arresto di Panzeri | rilasciato con condizionale Luca Visentini

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ci sono sviluppi sull’denominata, nata in seno al Parlamento europeo che ha portato al, da pocodalla procura federale del Belgio, di quattro persone, accusate di essere appartenenti ad una organizzazione criminale, riciclaggio di denaro e corruzione. Si tratta della vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili, dell’ex eurodeputato Antonio, dell’assistente parlamentare Francesco Giorgi, marito di Kaili, e del segretario dell’ong ‘No Peace Without Justice’, Niccolò Figà-Talamanca. Sono stati rilasciati con, in attesa che la loro posizione venga accertata, il sindacalista italiano, segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati, e Alexandros Kailis, ...

Così Panzeri reclutava suoi agenti in Parlamento Antonio Panzeri e Maria Colleoni, tutti gli affari dell'Ora La procura federale belga ha confermato oggi la convalida dell'arresto di sei delle quattro persone fermate venerdì a Bruxelles nell'ambito dell'inchiesta che è già stata ribattezzata Qatargate. Michel Claise è il giudice che si sta occupando del Qatargate. Molto conosciuto in Belgio, non risparmia giudizi severi anche sul suo Paese ...