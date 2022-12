Galliani | «Monza in A emozione più grande di 5 Champions con il Milan»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Dopo un inizio zoppicante, al quale ha fatto seguito l’esonero del tecnico Giovanni Stroppa, ilè riuscito a riprendersi sotto la guida tecnica di Raffaele Palladino. Il giovane allenatore ha portato la formazione neopromossa al 14° posto in classifica, ben lontano dalla zona retrocessione. La squadra può così festeggiare un Natale tranquillo, in attesa L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Agenzia ANSA

"L'emozione provata con la promozione delin serie A è stata superiore di quella provata con le 5 Champions League con il Milan". Parola di Adriano, l'amministratore delegato delche ha festeggiato al palazzetto dello sport del capoluogo brianteo la festa di Natale del club biancorosso. "Alle 23.12 del 29 maggio piangevo", al ...... Cremonese 35 e33. Cremonese a parte, in B scenderebbero due formazioni che in questo momento sono tranquillamente salve, come quella ligure e la brianzola della coppa Berlusconi -. ... Calcio: Galliani, Monza in A emozione più grande di 5 Champions "L'emozione provata con la promozione del Monza in serie A è stata superiore di quella provata con le 5 Champions League con il Milan". (ANSA) ...Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, sulla prima parte di stagione della squadra in Serie A Raffaele Palladino è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. L’allenatore del Monza ...