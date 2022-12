Fusione nucleare | svolta negli Usa | attesa per annuncio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) –, gli Stati Uniti annunciato la. Il Dipartimento dell’Energia, scrive il Washington Post, nella giornata del 13 dicembre si appresta ad annunciare che gli scienziati per la prima volta hanno prodotto una reazione dicapace di creare più energia di quella utilizzata per avviare il processo. L’obiettivo è stato centrato al National Ignition Facility del Lawrence Livermore National Laboratory in California: “Per la maggior parte di noi, era solo una questione di tempo”, le parole di uno scienziato coinvolto nell”impresa’. Le prime informazioni sui risultati ottenuti sono state diffuse dal Financial Times e confermate da due persone coinvolte nella ricerca. Il Dipartimento dell’Energia e i responsabili del laboratorio non hanno rilasciato commenti: dalla struttura ...

, verso svolta storica: 'Prodotta più energia di quella utilizzata'. Domani l'annuncio Viktor Bout, il mercante di morte torna in Russia da star: 'Amo Putin, voglio combattere per lui ...... ma nessuno è mai riuscito a generare con lapiù energia di quanta se ne consuma per provocare la reazione. Questo obiettivo, noto come guadagno netto di energia o guadagno target, è ...Fusione nucleare, gli Usa sono pronti ad annunciare la clamorosa scoperta. Secondo il Washington Post, si tratta di "una pietra miliare nella decennale e costosa ricerca per sviluppare una tecnologia ...L’annuncio degli Stati Uniti di essere riusciti a produrre una reazione di fusione nucleare che genera più energia di quella necessaria per innescarla, sta scuotendo il mondo in un periodo soprattutto ...