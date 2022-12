Fusione nucleare | gli Usa verso una svolta epocale | ecco perché

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic – Gli Usa sarebbero riusciti ad ottenere laper produrre energia su scala industriale. Lo rende noto l’Ansa, riportando le informazioni riportate sul Washington Post. Gli Usa vicini alla? Sì, per il Washington Post La notizia è di quelle bomba, senza dubbio. Tanto più che il Washington Post non vagheggia circa la comunicazione della scoperta. Anzi, si sbilancia su una data, neanche lontana, visto che si tratta di domani, 13 dicembre 2022. Sarà il Dipartimento statunitense dell’Energia a tenere una conferenza stampa dichiarando che gli scienziati statunitensi sono riusciti a produrre una reazione diche genera più energia di quella necessaria per innescarla. Il quotidiano statunitense apostrofa la questione come “una pietra ...

