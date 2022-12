Due idee makeup perfette per i social e con le luci giuste

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Gloss nude o rossetto rosso? Ombretto silver o polveri oro? Jennifer Lopez lancia suidue nuovi beauty look per la party season, da provare Leggi anche ›trucco per Capodanno: l’ombretto glitter e i Feathered Hair anni ’70 di Vanessa Hudgens Jennifer Lopez, il trucco glow vale anche per il giorno Le Feste 2022 si avvicinano e per JLo è tempo di sperimentazioni e nuoveda condividere sui. Nel suo ultimo post su Instagram la star 53enne sfoggia il beauty look perfetto per i party diurni, un mix impeccabile di nuance neutre ed effetti scintillanti. Ombretto silver e gloss rosa baby Senza esagerare e sempre restando fedele alla sua passione per ...