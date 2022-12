Da Roma | i giallorossi non hanno più fiducia in Zaniolo

Laha messo gli occhi su Memphis Depay, protagonista mancato con l'Olanda al Mondiale e tesserato ... Secondo il quotidiano oltre ai, ci sarebbe anche l'interesse di Galatasaray e ...C'è anche Jarrad Branthwaite nella lista dei nomi osservati dallaper la difesa. In Inghilterra hanno riportato dell 'interesse deiper il giovane classe 2002 in prestito dall'Everton al PSV Eindhoven , magari già a gennaio, ma le sue società hanno ...Giocata in allenamento ai danni dell'inglese da parte del talento giallorosso che poi lancia un botta e risposta sul web ...Chris Smalling di fronte a tre scelte per il futuro: rinnovare con la Roma fino al 2025, dare l'ok all'opzione di rinnovo annuale coi giallorossi ...