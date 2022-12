Atterraggio d’emergenza a Fiumicino | panico tra i passeggeri

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Scene da film, attimi dipuro. Alle 22.00 di sabato 10 dicembre 2022 alla torre di controllo dell’aeroporto Leonardo Da Vinci diarriva la richiesta di undi emergenza da parte di un volo partito da Istanbul con destinazione Casablanca. Una giovane donna di ventisei anni, di rientro in Marocco, a bordo, dice di avere avuto dei forti dolori. La ragazza incinta domanda di essere portata immediatamente a terra. Una richiesta che scatena la rabbia mista a paura dei. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Leggi anche l’articolo —> Si risveglia dopo 9 mesi di coma: ciò che è successo lascia tutti senza parole Sul velivolo da Istanbul a Casablanca una donna incinta ha avuto un malore. Da qui la necessità di undi emergenza a ...

La richiesta didi una donna incinta I piloti dell'aereo hanno richiesto uno scaloall'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino in seguito a un malore accusato da una ...Di seguito una panoramica del titolo: Dopo unsu un pianeta alieno in continuo mutamento, Selene deve cercare la sua via di fuga esplorando le rovine di un'antica civiltà. ...