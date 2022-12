Accadde oggi | quarant' anni fa

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In Serie A 311 gare con il Napoli, 12 con la Roma e 8 reti, tutte con la maglia del Napoli. Undici stagioni nel capoluogo campano e quasi quattrocento partite con il 'Ciuccio', nella cui Top 10 è al sesto posto, dietro Mertens e davanti a Callejon. Il 12 dicembre 1982 Moreno Ferrario siglava il primo gol nel massimo campionato, nella sfida a Fuorigrotta contro il Genoa e nel giorno dell'esordio di Antonio De Vitis. L'annata successiva al Mundial spagnolo fu la migliore per il difensore lombardo dal punto di vista realizzativo, con quattro centri. Solo uno nell'anno del primo storico scudetto, ma quello che diede il via alla rimonta nella Torino bianconera, quando il tricolore iniziò prendere la via di Soccavo. Quel match contro il 'Grifone' difa è ricordato anche per il ritorno sulla panchina del Napoli di Bruno Pesaola, in coppia con ...