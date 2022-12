Vittoria Bari

Leggi su seriea24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Primo tentativo di Mattioli col destro da fuori, para Caprile. Vita un minuto dopo va vicinissimo al vantaggio, si salva questa volta la difesa pugliese. Problemi muscolari per Magrassi che deve lasciare subito il campo, dentro Varela al 6° minuto. VANTAGGIO DELAL 12°. Scivolone di Del Fabro da ultimo che lascia via libera a Scheidler, il 26 delin corsa salta facilmente Kastrati e deposita in rete. Prova a distendersi il Citta ma non ci sono varchi, Folorunsho da fuori dall’altra parte, para a terra Kastrati. Ancora Mattioli a provarci questa volta col sinistro, palla alta di poco. Mastrantonio vicinissimo al pari, conclusione col sinistro a mezza altezza fuori di pochissimo! RADDOPPIO. Mastrantonio non riesce a liberare sull’attacco di Folorusho che porta via palla e apre il destro, battuto Kastrati. Ci prova ...