Super Accademia | al ‘Rampone’ è festa giallorossa

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Torna prontamente alla vittoria l’Volley che ieri pomeriggio haato il Vesuvio Oplonti Torre Annunziata (NA) con il punteggio di 3-1 (25-12, 25-22, 16-25, 25-10) nella decima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Un prestazionequella fornita dal sestetto giallorosso, probabilmente la migliore di questa stagione, in grado di mettersi alle spalle l’opaca prestazione di sabato scorso con Terracina e tramortire la seconda forza del campionato, costretta a rimanere a bocca asciutta. Solonel primo set dove le solite Diago Silva e Dell’Ermo finalizzano al meglio l’ottimo lavoro dell’intera difesa, in grado di tenere vivi tutti gli attacchi avversari. Ci si attende la reazione dell’Oplonti nella seconda frazione e la ...

