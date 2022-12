Strage di Lockerbie | preso il libico che fece esplodere l’aereo Pan Am | 34 anni fa Morirono 259 persone

(Di domenica 11 dicembre 2022) Trentaquattrofa, il 21 dicembre 1988, un aereo Pan Am esplose nei cieli di, in Scozia, provocando la più sanguinosamai avvenuta in Gran Bretagna. I morti furono 259. Ora, a pochi giorni dal tragicoversario, gli americani annunciano che il cittadinoaccusato di aver fabbricato la bomba sarebbe nelle loro mani L'articolo proviene da Firenze Post.

A pochi giorni dal trentaquattresimo anniversario, c'è ora la possibilità di arrivare alla verità completa sulladi, il più sanguinoso attentato mai avvenuto in Gran Bretagna. Il cittadino libico accusato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 nei cieli di, ...Ladi. L'arresto dell'agente libico . Il processo a Mas'ud . Ladi. Sono passati quasi 34 anni da quel 21 dicembre 1988 , quando il volo Pan Am 103, che collegava l'...Trentaquattro anni fa, il 21 dicembre 1988, un aereo Pan Am esplose nei cieli di Lockerbie, in Scozia, provocando la più sanguinosa strage mai avvenuta in Gran Bretagna. I morti furono 259. Ora, a poc ...arrestata la presunta autrice della strage. La siriana Ahlam Albashir: «Sono del Pkk» L'attentato che si verificò 34 anni fa (nei cieli di Lockerbie), ai danni di un aereo, colpì il mondo intero. Il ...