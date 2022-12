Sonia Bruganelli | “Io e Paolo non prendiamo neanche il caffè insieme” | la verità sul matrimonio

Leggi su howtodofor

(Di domenica 11 dicembre 2022) L’opinionista del Grande Fratello Vipsvela in un’intervista inedita il segreto del suoconBonolis: “Viviamo separati, in due palazzi diversi. Ecco perchéfunzioniamo”.Bonolis formano una coppia piuttosto atipica, e a confermarlo è proprio lei, l’opinionista del Grande Fratello Vip. In un’intervista molto intima rilasciata al settimanale Nuovo,svela i segreti del suo, confessando abitudini strane agli occhi dell’opinione pubblica. I due vivrebbero separati e non prenderebbero nemmeno il. Ecco cosa ha detto. Dal racconto disembra che vivano come ...