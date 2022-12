Serie B 2022 2023 | il Pisa ferma il Frosinone | poche emozioni | è 0-0

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ililsullo 0-0. Nel posticipo domenicale della diciassettesima giornata del campionato dizero gol eal Benito Stirpe: i ragazzi di Fabio Grosso salgono a trentasei punti, +4 sulla Reggina seconda e +7 sul Bari terzo. Ilcontinua nel suo ottimo ruolino di marcia e si issa al settimo posto in classifica. PRIMO TEMPO – La partita inizia con ottimi ritmi da entrambe le squadre che provano a mettere in difficoltà le rispettive difese. Al tredicesimo minuto forse la più grande palla gol di tutta la partita e ce l’ha il: cross dalla destra con Garritano che va a botta sicura ma l’intervento di Calabresi evita l’1-0, salvataggio davvero d’altri tempi per ...

Incredibile quanto accaduto alla Segafredo Arena: la Virtus Bologna trova la prima sconfitta inA per mano della Givova Scafati, che espugna l'impianto emiliano vincendo per 77 - 84 trovando così il terzo successo in fila! 77 - 84 1/2 anche per Pinkins!RISULTATI 11GIORNATAA1- 2023 San Giovanni Valdarno - Sesto San Giovanni 62 - 71 (giocata ieri) Faenza - San Martino di Lupari 65 - 76 (giocata ieri) Sassari - Crema 91 - 64 Venezia - Moncalieri 69 - 50 ...Basket, Serie A1 2022/2023: Brindisi batte Trieste in casa 83-66. Vince fuori casa Brindisi contro Trieste e trova la seconda vittoria consecutiva.