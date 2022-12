Qatar 2022 | la Pagella | i voti degli ' italiani'

Leggi su agi

(Di domenica 11 dicembre 2022) AGI - La Francia supera l'Inghilterra per 2-1. Giroud ancora decisivo, Theo Hernandez rischia di combinarla grossa con il fallo che causa il rigore poi sbagliato da Kane. Rabiot sufficiente. La favola del Marocco continua, Portogallo sconfitto per 1-0. Ancora imperioso Amrabat, Leao entra dalla panchina ma non riesce a scuotere i lusitani. Marocco - Portogallo Sofyan Amrabat (Marocco) 7: Partita commovente per il giocatore simbolo del Marocco. Come di consueto si posiziona davanti la linea dei difensori, unendo dinamismo e palloni recuperati (primo nel mondiale in questa statistica). Il secondo tempo del 26enne è imperioso, quando la stanchezza sale lui alza il livello, dimostrando una tenuta mentale da giocatore di altissimo profilo. La cosa che sorprende maggiormente è la lucidità nei momenti clou, gestendo il pallone con cura ma anche spazzando il pallone senza troppi scrupoli ...