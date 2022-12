Pattinaggio velocità | in Coppa del Mondo Ghiotto conquista uno splendido bronzo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 11 dicembre 2022) Altra prova convincente sui 5.000 metri per Davidenelladeldidisu pista lunga. L'azzurro,olimpico nei 10.000 a Pechino 2022, ha chiuso al terzo posto la gara di Calgary, in Canada, terminando la prova in 6:10.661. Meglio di lui soltanto gli olandesi Patrick Roest (6:05.600) e Beau Snellink (6:09.588). Persi tratta del secondo podio stagionale sui 5.000 dopo il secondo posto ottenuto al debutto alla Sørmarka Arena di Stavanger. (coni.it) (Foto FISG/MartinDeJong)