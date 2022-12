Migranti | Humanity1 | assegnare porto non è un favore ma un dovere

(Di domenica 11 dicembre 2022) commenta 'Vogliamo ricordare alle autorità chedei porti sicuri per salvarsi non è un'azione gentile nei nostri confronti, ma undelle autorità e un diritto delle persone perché ...

Il dovere del soccorso Lukas portavoce della nave Humanity1: "Vogliamo ricordare alle autorità che assegnare dei porti sicuri per salvarsi non è un'azione gentile nei nostri confronti, ma un dovere delle autorità e un diritto delle persone perché secondo la ..." "Sono stato detenuto in Libia. Ho visto persone morire davanti ai miei occhi". Darius (nome di fantasia) è uno dei 261 migranti a bordo della Humanity1, lo scorso 6 dicembre dal ponte della nave ...