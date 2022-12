Lea Mininno | l' incredibile ragazza che vince la disabilità con la musica

l'Immediato

Una gravissima infezione contratta alla nascita, in ospedale, le ha provocato danni cerebrali importanti. Ma se quel deficit cognitivo le ha causato l'impossibilità di leggere e scrivere, quando apre bocca per cantare, naturalmente a memoria, incanta. Nata a Foggia il 21 aprile 1986, vive con i suoi genitori a San Severo. Il papà è architetto; la mamma, insegnante e puericultrice, ha lasciato il lavoro per occuparsi a tempo pieno della figlia ...