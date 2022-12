(Di domenica 11 dicembre 2022) Pochi giorni dopo l'invasione'Ucraina era in prima fila davanti agli altri oligarchi nella grande sala Ekaterininskij del Cremlino ad ascoltare Vladimirche spiegava di non aver avuto altra ...

Gazzetta del Sud

Pochi giorni dopo l'invasione dell'Ucraina era in prima fila davanti agli altri oligarchi nella grande sala Ekaterininskij del Cremlino ad ascoltare Vladimir Putin che spiegava di non aver avuto altra ...Se infattipunta alla riconquista totale, e se Mosca ritiene di non aver ancora concluso "le ... Sintetizzo: la procura, ci mette 5 anni a portare avanti un processo, abbandona la nave ... Kiev sequestra i beni dell'oligarca russo Yevtushenkov. Telefonata tra Putin ed Erdogan E il governo ucraino ha deciso di confiscare i beni di Yevtushenkov. «Le proprietà dell’oligarca russo Vladimir Yevtushenkov, sequestrate in conformità con la legge sulle sanzioni aggiornata, saranno ...L’esercito russo ha lanciato più di mille missili e razzi negli ultimi 8 attacchi contro le strutture energetiche ucraine. Lo afferma il presidente dell’azienda elettrica Ukrenergo Kudrytsky, secondo ...