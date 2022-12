Inghilterra-Francia | le pagelle di Theo Hernandez | “In ombra”

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ledidopo, partita valida per i quarti dei Mondiali in Qatar. Il terzino in

L'non si dà pace dopo la sconfitta incassata dallanei quarti di finale dei Mondiali in Qatar . Nonostante i due rigori concessi Wilton Sampaio alla nazionale dei 'Tre Leoni' (fatale ...Nella serata di grande delusione dell'- uscita dal Mondiale per mano della- resta una nota di dolce, almeno in termini di statistiche. Protagonista il centravanti Harry Kane che ha eguagliato Wayne Rooney come miglior ...Marco Miglioli, lo chef nomade, arriva in Indonesia dove propone una cucina italiana, ma guarda a Torino per un futuro non troppo lontano.La partita tra l'Inghilterra e Francia ha avuto un seguito incredibile: demolita la concorrenza di Mediaset. Benissimo anche Marocco-Portogallo. Mondiali senza l'Italia di Roberto Mancini Poco male, ...