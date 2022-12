Gas | dodici Stati membri chiedono price cap più basso a 220 euro

Agenzia ANSA

Intanto in EuropaStati membri chiedono un price cap sulpiù basso a 220 euro, accorciando da 15 a 5 giorni il tempo necessario per far scattare il meccanismo rispetto a quanto proposto ...anni. Oggi, mentre il medesimo Mondiale sta entrando nella sua fase finale e gli occhi di ... E odore di. Perché nessuno ha boicottato i Mondiali, se davvero Doha è l'ombelico del Male Non ... Gas: dodici Stati membri chiedono price cap più basso a 220euro BRUXELLES - Riunione dei Rappresentanti dei 27, ieri, sul pacchetto energia e, in particolare, sul price cap al gas. La presidenza ceca, finora, ha messo ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...