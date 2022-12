Andrea Bocelli | chi è | età | carriera | successi | vita privata | figli | Covid | chi è la moglie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi anche la famiglia. O meglio,, Matteo e la piccola Virginia, che si racconteranno a cuore aperto e presenteranno, in diretta, il loro ultimo album dal titolo ‘A family Christmas’. In questo album i tre cantano insieme. Ma non solo. La famiglia è anche protagonista di un cartone animato dei Simpson, che sarà disponibile in esclusiva su Disney+ dal prossimo 15 dicembre. Dagli esordi al debutto diè nato a La Sterza il 22 settembre del 1958 da genitori proprietari di un’azienda agricola e anche di un’attività che si occupava di produzione e commercio di macchine agricole. Lui oggi è un noto tenore ...