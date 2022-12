Pattinaggio artistico | Finali Grand Prix Torino 2022 | Golubeva-Giotopoulos Moore vincono in rimonta la prova delle coppie Junior

(Di sabato 10 dicembre 2022) E sorpasso fu. Gli australiani Anastasia-Hektorhanno vinto inlaalle-2023 diin scena a, dimostrando ancora una volta di essere, senza la Russia, il punto di riferimento di tutto il movimento. Gli atleti, secondi dopo lo short, hanno confezionato un libero con dieci elementi eseguiti in modo pulito, rubando l’occhio nei due salti lanciati, il triplo rittberger e il triplo salchow, e ben eseguendo i due sollevamenti. Completando senza patemi anche i salti in parallelo gli allievi di Galina e Andrei Pachin hanno sfiorato il ...

A vincere la gara è stato il giapponese Shoma Uno , con il perentorio punteggio complessivo di 304.46. Il leader della specialità ha strabiliato nel free skating, siglando un roboante 204.47 (111.59+...Nel pomeriggio di venerdì si è infatti svolto il programma libero delle coppie di. In casa Italia, dopo lo short program, Sara Conti/Niccolò Macii occupavano la quarta posizione, mentre ...