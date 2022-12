Omicidio Willy | la richiesta di assoluzione in appello dei fratelli Bianchi | «Testimonianze inattendibili | non volevano uccidere»

(Di sabato 10 dicembre 2022) Testimoni ubriachi e poco lucidi, strada non illuminata, un incidente tutt’al più. È questa la linea difensiva che gli avvocati dei– e degli altri due imputati – intendono sostenere nel secondo grado di giudizio del processo per la morte diMonteiro Duarte, sperando di ottenere un’o uno sconto di pena. In primo grado, i giudici della Corte d’Assise di Frosinone hanno, la «furia cieca» dei: le motivazioni della condanna all’ergastolo all’ergastolo Marco e Gabriele, a 23 anni di carcere Francesco Belleggia e a 21 anni Mario Pincarelli, accusati divolontario del 21enne aiuto cuoco ucciso a Colleferro. Secondo i legali, le ...

Nel nostro Paese ci sono poi fatti che continuano a destare scalpore anche a distanza di tempo dai loro accadimenti , come ad esempio si ricorderà l'del giovanissimoMonteiro Duarte a ...In primo grado, i giudici della Corte d'Assise di Frosinone hanno, la "furia cieca" dei fratelli Bianchi: le motivazioni della condanna all'ergastolo all'ergastolo Marco e Gabriele ...Marco Bianchi chiede l'assoluzione per il delitto di Willy, a cui ha partecipato nel 2021 insieme ad altre tre persone.In primo grado i due fratelli Bianchi sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Willy: depositato dagli avvocati il ricorso in appello ...