(Di sabato 10 dicembre 2022) Mobilitazione per non far chiudere la Holostem, biotech dell'università di Modena. Le sue cure sono costose e poco remunerative: per questo l’azienda che studia terapie avanzate è in liquidazione

la Repubblica

E nelle piazze l'11, il 17 e il 18, con i cuori di cioccolato si potrà sostenere la ricerca sullegenetiche. Come quella di Chiara Accioni, ricercatrice, una tra i migliori 10 ...I bambini farfalla rischiano di non aprire più le ali. E i bambini in bolla di non uscire dall'involucro di plastica. Le lorosono troppo, le cure troppo costose. Così le aziende farmaceutiche che per un po' le hanno sostenute hanno deciso di staccare la spina. Se i bambini in bolla, per pura circostanza, ... Malattie rare, gli scienziati rottamati: “Nessuno salverà più i bimbi farfalla” FIRENZE (ITALPRESS) – La Regione Toscana parteciperà, con una quota di cofinanziamento di 300 mila euro, alla Joint transnational Call 2023, il cui tema è “Natural history studies addressing unmet nee ...Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Le ricerche sulla malattia di Huntington, grave e rara condizione genetica neurodegenerativa che colpisce la coordinazione dei movimenti e porta a un inarrestabile de ...