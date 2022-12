LIVE – Inghilterra-Francia 0-0 | quarti di finale Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ladi, match valido per idideidi. La formazione di Southgate è reduce dalla grande vittoria contro il Senegal, mentre i francesi arrivano dal successo con la Polonia. Appuntamento all’Al BaytStadium di Al Khor alle ore 20. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE DIFFIDATIDIFFIDATIIL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 1? Primo possesso per la, si comincia! 19.57 Ecco gli inni nazionali. 19.55 Amici ...

Le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden. FRANCIA (4 - 2 - 3 - 1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T.Attesa per l'ultimo quarto di finale, quello tutto europeo Francia -dalle 20. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli Correlati LO STRETTO IMMAGINARIOIl Marocco aspetta una tra Inghilterra e Francia in semifinale. Sarà la terza sfida tra le due super potenze in Coppa del Mondo, con i Tre Leoni che hanno vinto le due precedenti: 2-0 ...Il Marocco aspetta una tra Inghilterra e Francia in semifinale. Sarà la terza sfida tra le due super potenze in Coppa del Mondo, con i Tre Leoni che hanno vinto le due precedenti: 2-0 ...