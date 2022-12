Emma Marrone sorprende e rivela da quanto tempo non fa l’amore

Leggi su isaechia

(Di sabato 10 dicembre 2022)hato danon ha un rapporto con un uomo. Con la sua solita ironia la cantante ha risposto ha delle domande ‘sbagliate’ sul suo profilo Instagram e tra quelle arrivate una è molto intima. Un suo follower le ha chiesto: “Ultima volta che l’hai fatto?”ha ammesso: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so. Male…anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia.” La cantante ha scherzato sulla sua vita sessuale ed il flirt dello scorso anno non è arrivato alle cronache rosa. Non si sa infatti chi sia l’uomo in questione e la cantante è abbastanza riservata sulla sua vita privata dopo le storie d’amore importanti avute con Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello. L'articolo proviene da Isa e Chia.