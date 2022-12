Dal grafico sul tetto al contante alle polemiche su Balenciaga | i fact-check della settimana

(Di sabato 10 dicembre 2022) Riportiamo in questa speciale gria la sintesi deipiù interessanti. Sono ritornati alcuni ormai prevedibili cavalli di battaglia del complottismo online, come le accuse di nazismo rivolte ai rifugiati ucraine o a quelli di satanismo destinate ai potenti del mondo (in questo caso, alla presidenteBCE, Christine Lagarde). Ad essi, si sono aggiunte voci infondate su episodi più attuali, come i Mondiali di calcio che si stanno disputando in Qatar o lo scandalo che ha travolto la maison di moda, scandalizzando il web. E ancora: abbiamo verificato alcuni numeri citati dalla premier Giorgia Meloni relativamente aldel, il presunto simbolo delle proteste in Iran e, ancora una ...

