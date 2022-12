Coppa del Mondo Short Track | Sighel cade nella finale dei 1500 metri

(Di sabato 10 dicembre 2022) La terza tappa delladeldiè entrata nel vivo.giornata di sabato si sono infatti disputate le prime finali. Sul ghiaccio dell’Halyk Arena di Almaty (Kazakistan) sono oggi andati in scena i 1.000, il primo dei due 1.500previsti questo weekend e la staffetta mista. La gara più attesa era quella dei 1.500maschili, dove Pietro(Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) hanno guadagnato accesso alla. In particolaresi è battuto per il podio, decidendo di non accontentarsi. L’azzurro si trovava in terza posizione, ma è caduto all’ultima curva tentando di attaccare i coreani Hong Kyung-Hwang e Kim Tae Sung. Il ventitreenne ...

Eurosport IT

Con la maglia della nazionale ha vinto gli Europei, uscendo per infortunio durante la finale, ma laMondo rimarrà per sempre un sogno. A meno che Ronaldo non decida di riprovarci nel 2026, ...Giocare per il Marocco significa avere meno possibilità di visibilità in grandi eventi come laMondo. Ma questo non li ha condizionati. La stella Hakimi e il segreto della famiglia Tra ... Coppa del Mondo 2022/2023 - Tripudio per Marta Bassino, torna a vincere in casa! Rivivi il successo in gigante Perché il Siviglia è molto contento dell'andamento di questo Mondiale, specialmente in ottica calciomercato. Ecco quali colpi spera di concludere il club.Aver riportato la Coppa del Mondo di Sci a Sestriere, sulle nostre montagne olimpiche, era gia' un orgoglio, ma ora la nostra Regina delle Nevi questo orgoglio lo ha portato alle stelle! Straordinaria ...