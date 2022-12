Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2022-2023 | Sofia Goggia quinta a -60 da Mikaela Shiffrin

OA Sport

Molto piacere distanti le posizioni dalla quarta in poi, da notare l'ottimo 11° posto per Asja Zenere, alla sua prima gara completa indel Mondo. Bassino al comando nelladel Gigante.... la 'Pulce' dell'Argentina ha raggiunto l'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter in vetta alladei marcatori dell'Albiceleste in una fase finale delladel mondo. Entrambi hanno ... Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2022-2023: Sofia Goggia a-65 da Mikaela Shiffrin Bravissima l’azzurra che nel Gigante femminile, chiuso in 2’28’89, ha preceduto la svedese Sara Hector (+0’11) e la ...Nella decima d'andata del girone Nord di serie A2 femminile, la WomenAPU Libertas Basket School Delser Udine ospita la Podolife Treviso al palasport "Manlio Benedetti" di via ...