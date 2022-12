Brasile | la storia si ripete Messi a un passo dal sogno Inghilterra - Mbappé | nobiltà europea

Luigi Garlando ci racconta il day after del, che deve assorbire un'altra delusione Mondiale. Messi guida l'Argentina, ora a solo due partite ...Il risultato conseguito questa sera inconsentirà quindi di giocare la semifinale di sabato,... La squadra di Lorenzetti arriverà a questo ennesimo appuntamento con la suainternazionale (...'Continua a ispirare chi ama il calcio, io continuerò ad esultare per ogni tuo gol', scrive Pelé SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) - 'Ti ho ..."L’incubo danzava nell’aria, come tante altre volte nella storia di Leo Messi in Nazionale. E invece il Toro Lautaro, dopo un torneo di amarezze, ha tuonato in rete il rigore ...