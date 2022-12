Ztl | luci | mercatini e pista di pattinaggio | al via il Natale frattese

goldwebtv.it

VEDI ANCHE Nuova Ypsilon: il nuovo logo Lancia e nuove...tonde 500e come Lancia Ypsilon: Fiat ... con le agevolazioni del caso in fatto di limitazioni del traffico, parcheggi e ingresso nelle(......della sobrietà riducendo sia l'importo dell'investimento sia il tempo di accensione delle... la giunta approva disciplinare tecnico per le nuove regoledella città vecchia Attualità 29 Nov ... Ce. Piano traffico, viabilità, ztl, parcheggi e luminarie: il presidente Sindaco incontra il vice sindaco Casale Presidi sul corso Vittorio Emanuele e sul lungomare per disciplinare l'afflusso pedonale. Servizi di anti ambulantato abusivo. E ancora, rafforzamento della polizia municipale previsto ...Arrivano le luci di Natale in strade, piazze, chiese, parchi, caserme. In via Tavernelle un tunnel di luci. 3 gli alberi natalizi ...