X Factor 2022 | conferenza vincitori con i Santi Francesi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ecco cosa hanno raccontato idopo la vittoria di X, i commenti a caldo anche degli altri finalisti Beatrice Quinta, Linda e Tropea Si è concluso Xcon la finale al Mediolanum Forum di Assago e la vittoria dei, duo del roster di Rkomi che ha espresso tutta la gioia nellastampa conclusiva del programma: «Abbiamo reagito in modo pacato perché abbiamo vissuto quest’esperienza alla giornata. Siamo molto felici e in procinto di andare a festeggiare insieme al nostro giudice, ci ha confermato che mettersi in discussione e cambiare pelle mettendo da parte l’orgoglio è una delle cose essenziali non solo musicalmente. Xè stata una commistione di gusti, di ...

Beatrice Quinta, ecco l'inedito "Se$$o". Chi è la cantante palermitana di X. "Credo sia stata la serata più bella della mia vita con le mie persone preferite, me la ricorderò per sempre, Xci ha regalato un sogno. E abbiamo trionfato tutti". Lo ha detto ... Il lavoro per i vincitori, i Santi Francesi, così, come per gli altri finalisti di X Factor, a partire dalla palermitana Beatrice Quinta, giunta al secondo posto, comincia adesso. Con un singolo in ma ...