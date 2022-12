Veronica Ferraro in posa | la scollatura incanta e lo spacco arriva fin lì | wow

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Look pazzesco e sensualità da paura,si mette ine manda il web completamente in tilt con le sue curve spettacolari, laè profondissimatorna… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Bianca Balti conferma il suo grande amore per Dolce&Gabbana, mentre, a spasso per Parigi sceglie un mood eclettico che mixa colori e forme inedite per uno stivale... ovviamente ...Presenti anche Elena Santarelli, Ginevra Mavilla, Pietro Terzini, Elisa Maino, Alessia Lanza, Marco Fantini,, La Ghey, Jenny Denucci e Olivia Valin. Tutti accolti in un'atmosfera ...Nel team immortalato dall'influencer milanese c'è anche una giovane makeup artist orginaria di Assemini Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, co ...Vestita di rosa Veronica Ferraro è bella da togliere il fiato e l'outfit evidenzia il suo fisico spettacolare, il top regge a stento le sue 'bombe' da urlo.