Turrini | Il Napoli è più evoluto | Spalletti ha messo in atto un gioco intercambiabile e qualsiasi interprete rende al massimo

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Francesco,ex capitano del,ha parlato a Radio Punto Centrale,nel corso di "Un Calcio alla Radio"ecco le sue parole : " Il Brasile è l’unica squadra che apporta qualche modifica in fase di costruzione della gara spostando le varie pedine dando una mano all’unico centrocampista incontrista che hanno. 3-2-4-1? È lo spirito di sacrificio della squadra che dà una mano all’allenatore, danno tutti una grande mano anche in fase di non possesso e quando ripartono hanno gamba, velocità, tecnica, personalità. Non credo che la Croazia possa spezzare il sogno brasiliano. La Francia gioca così da tanto tempo, è tra quelle squadre che tutti vediamo in finale, ma mi piacerebbe poter vedere una sorpresa in finale, come il Marocco, se non altro perché ci sono già state varie sorprese, questa sarebbe davvero clamorosa ed affascinante. La Francia ha ...