SudTirol-Ternana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Entrambe stanno respirando l’aria di alta classifica e hanno tutta l’intenzione di rimanerci.si giocherà domenica 11 dicembre 2022 alle ore 15.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Nonostante la sconfitta patita a Genoa, gli altoatesini sono ancora in zona playoff con l’ottavo posto in classifica a 22 punti. Unico neo, la mancanza di vittorie che dura da sette giornate. Gli umbri sono tornati alla vittoria dopo sei partite nel match casalingo contro il Cagliari deciso dal rigore di Falletti. Adesso gli uomini di Andreazzoli hanno 25 punti, molto vicini alle prime posizioni. LE(4-4-2): Poluzzi, Curto, Zaro, ...