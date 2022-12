Mondiali | un tornado colpisce il Qatar VIDEO

La Gazzetta dello Sport

... paritaria con inglesi e giapponesi, che riporta agli accordi per Euroghter e. Con ...di ridurre il gap tecnologico che contraddistingue le singole realtà europee rispetto ai leadernel ...Grandine, piogge torrenziali e una gigantesca tromba d'aria hanno attraversato il Qatar che ospita il Mondiale. Un evento climatico molto raro nel ... Qatar, un enorme tornado colpisce il Paese A severe tornado hit on Wednesday the northeastern part of Qatar the Ras Laffan Industrial City, which is located about 80 km north of the capital Doha, where the FIFA World Cup 2022 is being held. In ...Grandine e tornado in Qatar! La prima giornata senza partite dei Mondiali di calcio è caratterizzat da forte maltempo, le immagini sorprendenti ...