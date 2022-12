Minacce e insulti a Segre | procura Milano apre inchiesta

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ladiha aperto un’a carico di ignoti con le ipotesi di reato die diffamazione aggravate dall’istigazione all’odio razziale dopo che la senatrice Lilianaha denunciato una serie dionline. Tra le persone denunciate dalla senatrice a vita ci sarebbe anche Chef Rubio. Le indagini, coordinate daltore capo diMarcello Viola e dal pm Nicola Rossato, sono state affidate alla sezione Indagini telematiche del Nucleo investigativo dei carabinieri al fine di identificare gli autori delle. CARRAI CONTRO RUBIO – “Lo Chef Rubio dovrebbe almeno conoscere la storia prima di accostare il sionismo al regime fascista”. Lo afferma, in una ...

...a carico di ignoti con le ipotesi di reato die diffamazione aggravate dall'istigazione all'odio razziale dopo che la senatrice Liliana Segre ha denunciato una serie di...A distanza di pochissimi giorni la procura della Repubblica di Milano ha provveduto ad aprire un' inchiesta a carico di ignoti relativa aglie allericevuti dalla Segre. Si tratta, ...In seguito alla denuncia presentata il 6 dicembre dalla senatrice Segre, la Procura di Milano ha aperto un’indagine per minacce e diffamazione ...Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Monza per aver minacciato e maltrattato moglie e figli: insulti e vessazioni che sono continuati nonostante ...